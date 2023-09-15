«Лахта Центр» показал яркие рассветы в Петербурге в первой половине сентября

Шикарные рассветы озаряли город. Фото: Лахта Центр

Погода в Петербурге снова стала летней после ливней 14 сентября. В город вернулось бабье лето, из-за которого наступление осени становится незаметным. Первая половина месяца была теплой и солнечной, закаты и рассветы ничем не отличались от июньских. Телеграм-канал «Лахта Центра» опубликовал видеоподборку солнечных передвижений.

- Первая половина сентября выдалась удивительно погожей и солнечной. Предлагаем посмотреть в новом видео с камер «Лахта Центра» лучшие моменты рассветов начала месяца, - подписали ролик в социальных сетях.

Напомним, о погоде сейчас известно, что на выходных она останется приятной. Температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла. Правда, ночи уже стали холодными, и для вечерней прогулки придется надевать теплые куртки. До настоящей петербургской осени осталось совсем немного.