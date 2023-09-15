Группа «Ленинград» собирается судиться с организатором концерта из-за его отмены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября, внезапно отменили в московских «Лужниках». Сами артисты в своем официальном сообществе сообщили, что еще не получили оригинал официального уведомления. Фронтмен коллектива Сергей Шнуров рассказал, что будет судиться с организатором из-за произошедшего.

– Я сделаю все возможное, чтобы повлиять на компанию «АРТЛАЙФ» и вернуть зрителям деньги за билеты. Но ускорить или проконтролировать это, к сожалению, артисты не могут, – написал исполнитель в публикации.

Шнуров отметил, что обратиться в суд, если организатор не выполнит свои обязательства в срок. Кроме того, если в ведомстве посчитают отмену концерта вынужденной и действительно независящей от организатора, то он потратит внесенные на депозитный счет деньги: компенсирует расходы на подготовку мероприятия и затраты зрителей.