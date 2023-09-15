Две женщины заблудились в лесу около деревни Нурма в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

В лесу в районе деревни Нурма в Ленинградской области 15 сентября заблудились две женщины. Вывести из густого и уже непроглядного из-за сумерек массива пострадавших смогли сотрудники поисково-спасательного отряда города Тосно. Об этом специалисты сообщили в своем официальном телеграм-канале.

– Добровольцы «Экстремума», оперативно подключившиеся к поискам, локализовали местоположение заблудившихся. Тогда к ним и двинулись спасатели, – рассказали сотрудники отряда.

Уставших от серьезно затянувшейся прогулки местных жительниц вывели из лесного массива. После этого их передали встревоженным родственникам.

Напомним, недавно завершились поиски без вести пропавшего 68-летнего пенсионера в Великом Новгороде. Мужчину искали целых девять дней. Оказалось, что житель области ушел за грибами и заблудился в лесном массиве.