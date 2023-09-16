Мощный пожар в ТЦ на Бухарестской улице Петербурга занял тысячу «квадратов». Фото: ДТП и ЧП

Во Фрунзенском районе Петербурга ночью 16 сентября вспыхнул ресторан, расположенный на Бухарестской улице. Очевидцы сообщили об охваченном огнем торговом центре на пульт спасателей в первом часу начавшегося дня. Как выяснилось позже, разъяренное пламя заняло половину от всей площади здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Комплекс насчитывает около двух тысяч квадратных метров. Огонь распространился на площадь в тысячу «квадратов», – уточнили в пресс-службе городской организации.

Через восемь минут после сообщения о возгорании происшествию присвоили дополнительный номер 1БИС. На момент публикации сведения о пострадавших не поступали. С огнем уже более часа борются 39 человек личного состава МЧС с помощью десяти пожарных машин. Очевидцы же активно публикуют новые кадры с полыхающим объектом в своих социальных сетях.