Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль показала видео прогулки по центру Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль несколько дней назад переехала в Петербург. Но не решилась сидеть без дела и накануне отправилась на утреннюю прогулку со своими питомцами по Каменному острову. Экс-политик оценила красоту сквера около набережной Большой Невки. Видео променада она опубликовала в своем телеграм-канале.

– В Петербурге очень солнечно и элегантно. Все в округе еще зеленое, — поделилась своими впечатлениями с подписчиками Кнайсль.

Тем временем вокруг нее бегают и тоже, по всей видимости, наслаждаются остатками хорошей погоды два немецких боксера. Напомним, Карин Кнайсль заявила о переезде в Петербург несколько дней назад. Внезапную смену места жительства женщина объяснила необходимостью работы в Геополитической обсерватории по ключевым вопросам развития России (G.O.R.K.I.).