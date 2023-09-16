В мощном ночном пожаре на Бухарестской улице сгорели животные

Огонь охватил тысячу квадратных метров. Фото: соцсети

В крупном пожаре на Бухарестской улице, 47, увы, не обошлось без жертв. В огне и дыму погибли животные из зоомагазина, расположенного на первом этаже горевшего здания. Об этом сообщили петербургские спасатели.

Сотрудники МЧС успели вынести из помещения несколько клеток с грызунами, но остальных животных спасти не смогли - ориентироваться в магазине мешало сильное задымление.

- К сожалению, ввиду сильного задымления не всех находящихся внутри животных удалось спасти, - заявили в МЧС Петербурга.

Если верить каталогу магазина, то там продавали попугайчиков, рыбок, кроликов, крыс, хомяков и других мелких зверей.

Мощный пожар в здании №47 по Бухарестской улице вспыхнул в первом часу ночи 16 сентября. Огонь разошелся из помещения ресторана по площади 1000 квадратных метров, пожару пришлось присвоить дополнительный номер 1БИС. Справиться с огнем удалось только к раннему утру силами 18 единиц техники и 62 пожарных. Никто из людей не пострадал.