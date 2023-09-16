Петербуржцев предупредили об усилении ветра в воскресенье, 17 сентября

Также в воскресенье обещают дождь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В воскресенье жителям Петербурга точно будет не до прогулок. Синоптики уже пообещали дожди и прохладу, а спасатели теперь предупреждают об усилении ветра. По сообщению пресс-службы МЧС Петербурга, ветер разгуляется аж до 20 метров в секунду.

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с, - напомнили спасатели.

В МЧС порекомендовали закрыть форточки и окна тем, кто в ветреную погоду остался дома. Тем же, кто застал неприятную погоду на улице, посоветовали проходить подальше от рекламных щитов, деревьев (особенно сухих), недостроенных зданий. Оборванные провода и раскачивающиеся вывески тоже стоит обходить стороной. Опасность при сильном ветре может представлять даже остановочный павильон, где вы дожидаетесь автобуса - нередки случаи, когда ветер опрокидывает конструкции на землю.