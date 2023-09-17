Мужчина придушил шестилетнюю девочку в гостях у ее бабушки в Петербурге

Девочку отвезли в травмпункт. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге шестилетняя девочка попала в больницу после того, как ее придушил мужчина. Ребенка привезли в травмпункт на улице Косинова около девяти часов вечера 16 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Медики диагностировали механическую асфиксию, состояние после удушения. После оказания медицинской помощи малышка была отпущена в удовлетворительном состоянии, - рассказал источник.

По предварительной информации, девочка была в гостях у своей бабушки на улице Возрождения. Знакомый бабушки придушил ребенка. Почему он напал на малышку – пока не известно. В этом будут разбираться следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы, - прокомментировали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в Петербурге полицейские задержали эксгибициониста, который пугал детей из окна своего дома. К специалистам обратилась женщина, которая заметила неадекватного соседа.