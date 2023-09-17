В Петербурге мать во сне насмерть задавила двухмесячную дочь

Эксперты установят точную причину смерти девочки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге женщина проснулась и увидела рядом с собой умершую дочь. У малышки не было признаков жизни. Девочке был один месяц и три недели. Мать считает, что случайно задавила ее во сне. Об этом 17 сентября сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Труп грудного ребенка был обнаружен 17 сентября около 8 часов утра в квартире на Будапештской улице. Здесь проживают супруги, 33-летняя женщина и 34-летний мужчина. В конце июля у них родилась дочь, - рассказал источник.

В ситуации будут разбираться следственные органы СК. Причину смерти малышки выяснят специалисты. Труп ребенка направили в морг для экспертизы.

Напомним, в Петербурге шестилетняя девочка с признаками удушья попала в больницу. Оказалось, что ее придушил знакомый бабушки, когда девочка была у нее в гостях.