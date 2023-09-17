Отец швырнул телефон: Семилетняя девочка попала в больницу Петербурга с травмой головы

Малышку привезли в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семилетняя девочка попала в больницу после ссоры с отцом. Малышку привезли в медучреждение ближе к полуночи 16 сентября из квартиры на проспекте Героев. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Ее госпитализировали с травмой головы, в состоянии средней степени тяжести. По словам соседки, по предварительным данным, 16 сентября около 22 часов во время драки отец кинул ребенку в голову телефон, - рассказал источник.

В этот же день в больницу попал семилетний мальчик с травмой волосистой части головы. Одноклассник кинул в его голову камень. Это произошло на бульваре Трудящихся. Школьнику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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