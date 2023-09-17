Петербуржца с набором поджигателя поймали около военкомата в Калининском районе

Хулигана отвезли в отдел полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Петербурга задержали мужчину, который пришел к зданию отдела военного комиссариата с набором поджигателя. Его поймали около девяти часов утра 17 сентября на улице Ватутина. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- У мужчины изъяли странный набор: бутылку с розжигом, тряпки и подушку. Тот пребывал в состоянии наркотического опьянения. Что-то нес про ссору с женой и желание «уйти в армию», - рассказал источник.

Петербуржца задержали сотрудники Вневедомственной охраны. Хулигана отвезли в отдел полиции. Сейчас специалисты проводят проверку и допрашивают мужчину.

Напомним, в Петербурге задержали эксгибициониста, который пугал маленьких детей, гуляющих на улице, из окна своего дома.