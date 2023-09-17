Петербуржец на автомобиле насмерть сбил пешехода в Пушкинском районе

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельное ДТП произошло в Пушкинском районе Северной столицы рано утром 17 сентября. Авария случилась на Колпинском шоссе около 54 дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Хендай, совершил на нерегулируемом пешеходном переходе наезд на пешехода 1991 года рождения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пострадавший мужчина погиб от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Петербурге продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся 12 сентября. Вечером этого же дня его видели на станции метро «Девяткино». С тех пор местонахождение ребенка не известно.