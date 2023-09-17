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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 14:23

«ВАЗ» с автоматом Калашникова и дымовой шашкой остановили в Петербурге

Петербуржец вез автомат Калашникова и дымовую шашку в своем автомобиле
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге остановили машину с оружием внутри.

В Петербурге остановили машину с оружием внутри.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подозрительный автомобиль остановили в Красном Селе на улице Лермонтова ночью 17 сентября. За рулем машины находился 21-летний водитель, который живет на Бухарестской улице. Об этом сообщает «Мойка 78».

- В ночь на 17 сентября в Красном Селе пришлось притормозить водителю «десятки» после требования двух сотрудников ГИБДД. Внутри машины лежали автомат Калашникова и три магазина к нему, пистолет и еще один магазин, а также дымовая шашка, - сообщает издание.

У молодого человека не оказалось документов на хранение оружия. Поэтому информацию о нем передали сотрудникам полиции. Для чего парню такой арсенал оружия – пока не сообщается.

Напомним, в Петербурге задержали мужчину, который пришел к зданию военкомата с бутылкой с розжигом и подушкой. Местный житель был в состоянии наркотического опьянения.