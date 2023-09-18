Электричка сбила автомобиль в Петербурге

Машина вылетела с путей. Фото: t.me/Megapolisonline

В Петербурге автомобиль попал под электричку. Это случилось на Московском шоссе в Пушкине. Об произошедшем сообщает телеграм-канал «Мегаполис» 18 сентября. Как все произошло, рассказал очевидец.

- Экипаж ДПС включил мигалку и полез под запрещающий сигнал третьим рядом. Парень крутанул руль, уступая дорогу полицейским. И повис на рельсах, - говорится в сообщении.

Водитель тут же вышел из машины и просил помочь отогнать автомобиль, подтолкнуть. Но было уже поздно, потому что по рельсам неслась электричка. Через 30 секунд она столкнулась с препятствием. Иномарка вылетела с путей.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Но машине теперь предстоит серьезный ремонт, потому что поезд помял ее.

Напомним, в Петербурге один человек пострадал в квартирном пожаре в Петроградском районе. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние не уточняется.