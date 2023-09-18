Полиция ищет хулигана, ранившего выстрелом мужчину в Петербурге

Полицейские разыскивают преступника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге ищут преступника, который ранил 31-летнего мужчину в Парголово. Это произошло около девяти часов вечера 17 сентября на Тихоокеанской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На месте происшествия сотрудниками полиции установлено, что 17 сентября в 20:24 у магазина на Тихоокеанской улице в ходе конфликта неизвестный выстрелил из травматического пистолета в 23-летнего местного жителя, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После случившегося хулиган скрылся с места происшествия. Известно, что он был на каршеринговом автомобиле марки «Фольксваген Поло». Состояние пострадавшего петербуржца не уточняется. Правоохранители делают все, чтобы задержать стрелявшего.

Напомним, в Петербурге электричка сбила машину. К счастью, никто не пострадал. Но пустой автомобиль отбросило с путей.