Труп пенсионерки с раненой шеей нашли около озера в Петербурге

Полицейские возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге около озера Долгое нашли труп пенсионерки. После случившегося в полиции возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Об этом 18 сентября сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Накануне днем на пустыре у озера Долгое в Приморском районе обнаружен труп женщины со рваной раной шеи, - рассказал источник.

Позже личность погибшей установили. Ею оказалась 64-летняя пенсионерка, которая жила в доме на улице Уточкина. Специалисты изъяли с места происшествия одежду и две зажигалки. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося и проводят следственные действия.

Напомним, специалисты также разбираются в смерти двухмесячной малышки. Ее тело без признаков жизни накануне было найдено в квартире в Петербурге.