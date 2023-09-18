Тело двухмесячного ребенка нашли в квартире в Купчино

Мертвую двухмесячную девочку нашли в квартире в Купчино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тело девочки, которой вскоре должно было исполнится два месяца, нашли утром 17 сентября в квартире дома 116/1 на Бухарестской улице в Купчино. Что стало причиной ее внезапной гибели, пока неизвестно. Внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка, которой 22 сентября должно было исполнится два месяца, наблюдалась в консультационном-диагностическом центре для детей, - уточнил источник.

Тело малышки направили в морг для установления причины смерти. Известно, что семья полная и благополучная.

Ранее spb.kp.ru писал, что 11-летний мальчик внезапно умер после прогулки в школе в Ленобласти. Ребенку стало плохо на улице, и он потерял сознание. Школьнику вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти ему жизнь. Мальчик скончался по пути в больницу.