Петербург стал антилидером по количеству квартир стоимостью до 2 млн рублей

Доля квартир в Петербурге дешевле 2 млн рублей составила 0,1 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург оказался среди антилидеров по количеству дешевых квартир. Как оказалось, найти жилье стоимостью до 2 млн рублей в Северной столице будет очень сложно, ведь доля такой недвижимости составляет всего 0,1 процента. При этом даже в Москве дешевую недвижимость найти проще, так как там таких квартир насчитывается 0,7 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании «Этажи», пишут «Известия».

- В основном это либо мини-квартиры площадью до 20 квадратных метров, либо бывшие нежилые помещения, либо квартиры в неудовлетворительном состоянии. Спрос на них есть, но этот сегмент один из самых рискованных в части покупки, и здесь требуется особо тщательная проверка всех правоустанавливающих документов, - указал замдиректора юридического департамента компании Сергей Чужаков.

Всего в городах-миллионниках насчитывается 1,5 процента квартир на вторичном рынке со стоимостью до 2 млн рублей. Больше всего их оказалось в Красноярске - 8,2 процента.