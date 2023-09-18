«Зенит» планирует отдать полузащитника Бакаева другому клубу

Футболиста могут передать в аренду. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» скоро попрощается с полузащитником Зелмханом Бакаевым. Сейчас петербургский футбольный клуб ведет переговоры с другой командой об аренде 27-летнего вингера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спортивный журналист Иван Карпов.

- 18 сентября Зелимхан должен вылететь в расположение своей новой команды транзитом через Москву, - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Зелимхан Бакаев может отправиться в Катар, Израиль, Кувейт или ОАЭ.

Напомним, недавно главный тренер СКА Роман Ротенберг обратился к болельщикам после пятого подряд поражения петербургского хоккейного клуба. Он объяснил, что игроки постепенно приходят в форму и пообещал, что вскоре они снова начнут побеждать. Накануне СКА проиграл «Сибири», а перед этим уступил в матче с «Динамо».