Бывший хоккеист Зюзин раскритиковал судей матча СКА-«Сибирь» в Петербурге

СКА проиграли в матче с "Сибирью". Фото: пресс-служба СКА

Болельщики СКА негодуют из-за череды поражений петербургской команды. Роман Ротенберг пообещал фанатам, что хоккеисты скоро исправятся. Тем временем бывший спортсмен Андрей Зюзин заявил, что арбитры работали непрофессионально на матче СКА с «Сибирью». Об этом пишет Sports.ru.

- Провел в НХЛ пять сотен матчей и ни разу не сталкивался с тем, что вчера произошло в Питере в концовке первого периода. Не столь важно, кто в том эпизоде ударил клюшкой Лайпсика. Более важно то, что арбитры не погасили страсти, а, наоборот, их разожгли, - заявил Зюзин.

По его словам, штрафы за неспортивное поведение стали решающими, ведь был забит победный гол. Он назвал грубейшей ошибкой действия арбитров, которые повлияли на результат матча.

- Судьи сами плеснули бензина в огонь – и понеслось, - возмутился Андрей Зюзин.