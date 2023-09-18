Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
18 сентября 2023 8:36

Главный врач Мариинской больницы в Петербурге ушел с должности

Анатолий Завражнов уволился 18 сентября
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Главный врач уволился из Мариинской больницы.

Главный врач уволился из Мариинской больницы.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов покинул свой пост 18 сентября. На эту должность он пришел в ноябре 2020 года, когда в городе и стране бушевала пандемия коронавируса. Но теперь на его место придет другой специалист.

- Анатолий Анатольевич действительно больше не будет работать в нашем учреждении. Пока не известно, кто станет новым главным врачом. Ждем новостей, - рассказал источник spb.kp.ru в Мариинской больнице.

Напомним, в Петербурге с начала сентября более 600 тысяч жителей вакцинировались от гриппа. Это 12 процентов от всего населения Северной столицы. Всего за прививочную кампанию планируется наделить иммунитетом 60 процентов петербуржцев, а это 3 миллиона 240 тысяч человек.