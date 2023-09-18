Главный врач Мариинской больницы в Петербурге ушел с должности

Главный врач уволился из Мариинской больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов покинул свой пост 18 сентября. На эту должность он пришел в ноябре 2020 года, когда в городе и стране бушевала пандемия коронавируса. Но теперь на его место придет другой специалист.

- Анатолий Анатольевич действительно больше не будет работать в нашем учреждении. Пока не известно, кто станет новым главным врачом. Ждем новостей, - рассказал источник spb.kp.ru в Мариинской больнице.

Напомним, в Петербурге с начала сентября более 600 тысяч жителей вакцинировались от гриппа. Это 12 процентов от всего населения Северной столицы. Всего за прививочную кампанию планируется наделить иммунитетом 60 процентов петербуржцев, а это 3 миллиона 240 тысяч человек.