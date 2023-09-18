Кошек, брошенных в квартире на Авангардной улице в Петербурге, передали в приют

Котов из квартиры на Авангардной улице в Петербурге передали в приют. Фото: предоставлено «КП»

Почти два десятка котов около пяти лет были заперты в квартире на Авангардной улице в Петербурге. Как говорили соседи, сама хозяйка в этом доме не жила, но частенько привозила в свое жилище вещи со свалок и новых животных. При этом своих питомцев она не кормила. Из-за этого в квартире на первом этаже развелись тараканы и мухи, а также из нее исходил трупный запах. Соседи неоднократно обращались в различные инстанции, чтобы решить проблему. И вот, через пять лет борьбы, животных удалось спасти. Но, к сожалению, не всех. Четыре котенка погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

- В течение пяти часов судебные приставы, жильцы дома, волонтеры ловили одичавших котов, чтобы в переносках доставить их в приют. Сейчас 12 спасенных котиков получают помощь специалистов и ждут своих новых хозяев, - уточнили в пресс-службе.

Кстати, хозяйку квартиры обязали провести дезинфекцию помещения и заплатить исполнительный сбор в размере 5 тысяч рублей. Также ей временно запретили выезжать за пределы страны.