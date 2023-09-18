Новость об убившем грибника медведе опровергли в администрации Ленобласти

Новость о свирепом медведе оказалась фейком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В воскресенье, 17 сентября, в городских СМИ появилась информация о том, что медведь загрыз грибника в Ломоносовском районе Ленобласти. Якобы мужчина погиб на месте, да еще и остался без ноги. Эту информацию опровергли в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти. О ситуации пишет Online47.

- Появившиеся в Сети фотографии с якобы места происшествия были сделаны два года назад в Приморье. В ведомстве распространенную информацию назвали «бредом», - сообщает издание.

Охотинспекторы уверяют, что в Ленобласти вполне спокойная обстановка. Уже достаточно давно не случалось трагедий с медведями.

Напомним, под Петербургом поезд насмерть сбил 77-летнего пенсионера. Мужчина погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Павловск и Новолисино. Он переходил пути в неположенном месте.