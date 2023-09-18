24 байкера погибли в Петербурге и Ленобласти с начала 2023 года

В Петербурге продолжается мотосезон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мотосезон в этом году подходит к концу. С 1 января 2023 года в авариях с участием байков в Петербурге погибли 26 человек. Об этом сообщает паблик «Мотосолидарность» во ВКонтакте. 18 сентября считается Днем памяти погибших мотоциклистов, поэтому в этот день в сообществе вспомнили всех, кто попал в смертельные аварии с начала года.

- С 1 января погибли 23 водителя мотоциклов, один пассажир и один пешеход. Кроме этого, дорога унесла жизнь одного водителя мопеда. Но это лишь случаи, которые известны «Мотосолидарности», - говорится в сообщении.

Напомним, в Петербурге водитель автобуса зажал дверью трость пенсионерки и протащил ее по дороге. Женщина осталась жива, но получила тяжелые травмы. А водителю теперь предстоит суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.