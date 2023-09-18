В Смольном поспорили о военном призыве стритрейсеров и уличных бойцов

Нарушителей закона предложили призывать в армию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Стритрейсеров, любителей уличных боев и мигрантов предложили призывать в армию. С такой инициативой на заседании правительства Петербурга выступил депутат Государственной Думы Олег Нилов. Он считает, что таким способом получится сократить количество правонарушений, а заодно и пополнить кадры в армии. По-особенному депутат негодовал из-за мигрантов, которые, несмотря на получение российского гражданства, не хотят идти в армию и всячески уклоняются.

- Почему такое происходит? Да потому что несовершенно законодательство. Если раньше ты был обязан встать на воинский учет, когда получаешь паспорт или меняешь место жительства, то сегодня такого положения нет. Хотя оно должно быть. Это лазейка. Поднимите этот вопрос на уровне Государственной Думы, - обратился к депутату Александр Беглов.

Губернатор Петербурга поддержал только идею с мигрантами. При этом, идею о стритрейсерах глава города отверг, ведь перед законом все равны.