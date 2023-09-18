Финские таможенники не пустили в страну четыре легковушки с российскими номерами

Четыре легковушки с российскими номерами не пустили в Финляндию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Финляндии с 16 сентября запретили въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Запрет уже успели ощутить на себе несколько человек, которых не пустили в страну. В минувшие выходные на границе развернули четыре легковушки, зарегистрированных в России. Автомобилисты хотели выехать из Карелии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего же за выходные, 16 и 17 сентября, границу пересекло около тысячи легковых машин, что почти на 200 штук больше, чем это было неделей ранее. Также в эти дни границу перешли порядка 1,7 тысячи человек - на 59 человек меньше, чем 9 и 10 сентября.

- За минувшие семь дней должностными лицами Карельской таможни было возбуждено 29 дел об административном правонарушении в отношении физических лиц, пересекавших границу. Гражданами нарушались нормы перемещения табачной и алкогольной продукции, товаров бытового назначения, а также продукции животного и растительного происхождения, - добавили в пресс-службе.