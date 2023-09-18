14 поликлиник отремонтируют в Петербурге до конца года

14 поликлиник обновят в Петербурге до конца 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в 2023 году уже отремонтировали 24 поликлиники. Однако это еще не конец. До конца текущего года в Северной столице модернизируют еще 14 учреждений амбулаторного звена. Об этом в еженедельном радиообращении рассказал губернатор Александр Беглов.

- Мы не просто создаем в них комфортные условия для людей, но и закупаем новое оборудование. Модернизация поликлиник - ключевая задача, которую мы решаем в рамках нацпроекта «Здравоохранение», - добавил глава города.

До конца 2025 в Северной столице новые возможности для работы с пациентами получат 148 поликлиник. В них доставят и установят четыре тысячи единиц нового медицинского оборудования.

Напомним, что программа модернизации позволит в пять раз снизить количество поликлиник, требующих ремонта. На эти модернизацию медучреждений выделили 21 млрд рублей.