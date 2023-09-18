Власти Петербурга взяли на контроль ситуацию с отравлением горожан едой из доставки

Правительство Петербурга начало следить за сервисами доставки после массового отравления горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время пандемии коронавируса повсеместно выросла популярность сервисов доставки продуктов. Петербург не стал исключением. И хоть сейчас заболеваемость спала, и люди свободно могут ходить в магазины и рестораны, привычка заказывать еду на дом никуда не исчезла. Однако недавно такая, казалось бы, обыденная ситуация привела к массовому отравлению людей. По последним данным, едой от Greenbox, заказанной из сервиса «Самокат» отравились 274 человека. Ситуацию взяли на контроль в различных ведомствах. Сейчас к решению проблемы также подключились в правительстве Северной столицы. Об этом еженедельном радиообращении рассказал губернатор Александр Беглов.

- Недавние события показали, что не все компании из сервисов доставки работают добросовестно. Город подключился к решению этой проблемы. Правительство Петербурга пригласило крупнейших игроков рынка доставки вместе организовать эффективный мониторинг, - сказал глава города.

В частности, будут более тщательно следить за продуктами от поставщиков. Для этого привлекут специалистов из лаборатории городского Центра контроля качества товаров, работ и услуг. Также правительство дало получения по разработке других мер контроля за этим рынком.