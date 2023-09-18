Машина сбила 5-летнего мальчика на проспекте Маршала Жукова в Петербурге.

Пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля на проспекте Маршала Жукова в Петербурге. Ребенок ехал на самокате и вылетел на дорогу, по которой ехала машина. По словам очевидцев, малышу потребовалась помощь медиков. Об этом свидетели происшествия сообщили в группе «ДТП и ЧП | Петербург» ВКонтакте.

– Ребенок выехал на встречу автомобилю и больно ушибся, у него пошла кровь, – рассказали местные жители.

Неравнодушные прохожие вызвали ребенку скорую помощь, к месту ДТП приехали и инспекторы ГИБДД. По словам очевидцев, мама малыша была с другой стороны двора и прибежала, когда мальчик начал ее звать. Претензий к водителю у нее не было. На всякий случай малыша забрали в больницу. Там медики оценят его состояние и сделают снимки.

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