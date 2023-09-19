Экологические службы собрали 7,7 тонн опасных отходов за неделю в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 11 сентября жители Петербурга 426 раз обращались в городские аварийные службы по вопросам экологической безопасности. За эту же неделю в городе сотрудники организации собрали 7,7 тонн опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Специалисты «Экостроя» выезжали 23 раза: в 15 случаях исследовали территорию после ликвидации аварийных ситуаций. В восьми посещали территории с другими химическими загрязнениями, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Всего сотрудники ведомства собрали 430 килограмм нефтесодержащих отходов, три килограмма люминесцентных ламп, ртутьсодержащие отходы и восемь медицинских термометров. На водных объектах вывезли порядка 101 кубического метра отходов.

Кстати, в середине августа жители Ленобласти собрали 15 тонн одних только покрышек в Гатчине.