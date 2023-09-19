Задушил ее проводом: Жителя Ленобласти задержали по делу об убийстве жены

Против мужчины возбудили дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены. Супругу нашли в квартире в Сосновом Бору 14 сентября с признаками удушения. По предварительной информацию, погибшую могли задушить ремнем. О расследовании рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- В совершении указанного преступления изобличен супруг потерпевшей - мужчина 1993 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан и допрашивается по обстоятельствам преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи будут просить суд отправить мужчину в следственный изолятор до вынесения приговора. На месте происшествия продолжают работать специалисты, которые занимаются расследованием уголовного дела. Напомним, тело погибшей женщины нашла ее подруга.