Три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра в Ленобласти

Девушки получили травмы припрыжке с парашютом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прыжок с парашютом обернулся для двух девушек и инструктора серьезными травмами. Неудачное приземление произошло 17 сентября. Любители экстремального спорта в итоге оказались не на аэродроме, как другие спортсмены, а в лесополосе. Одна из девушек получила травму трех позвонков, а другая – повредила ногу и поясницу.

– Пассажирки прыгали в нормальных метеоусловиях. Большая часть спортсменов и инструкторов приземлилась в нужном месте. С этими клиентами случилась непредвиденная ситуация, - объяснил ранее spb.kp.ru руководитель парашютного клуба Павел Медведев.

После случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства считают, что в клубе проигнорировали неподходящие погодные условия, ведь на улице дул сильный ветер. По словам Павла Медведева, в тот день прыжки выполняли на всех аэродромах региона.