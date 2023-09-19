Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 сентября 2023 6:07

Три человека пострадали при прыжке с парашютом из-за ветра в Ленобласти

Две девушки с инструктором на парашюте внепланово приземлились в лесополосе в Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девушки получили травмы припрыжке с парашютом.

Девушки получили травмы припрыжке с парашютом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прыжок с парашютом обернулся для двух девушек и инструктора серьезными травмами. Неудачное приземление произошло 17 сентября. Любители экстремального спорта в итоге оказались не на аэродроме, как другие спортсмены, а в лесополосе. Одна из девушек получила травму трех позвонков, а другая – повредила ногу и поясницу.

– Пассажирки прыгали в нормальных метеоусловиях. Большая часть спортсменов и инструкторов приземлилась в нужном месте. С этими клиентами случилась непредвиденная ситуация, - объяснил ранее spb.kp.ru руководитель парашютного клуба Павел Медведев.

После случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Сотрудники ведомства считают, что в клубе проигнорировали неподходящие погодные условия, ведь на улице дул сильный ветер. По словам Павла Медведева, в тот день прыжки выполняли на всех аэродромах региона.