Зоопарк, где енот покусал 7-летнюю девочку, работал без лицензии в Петербурге

Енот прокусил ухо 7-летней девочке. Фото: Прокуратура Петербурга

Прокуратура Петербурга разбиралась в происшествии с енотом, покусавшем семилетнюю девочку в контактном зоопарке. Оказалось, что у владельца зверинца на Спасском переулке, не было лицензии на содержание животных. Поэтому против него возбудили уголовное дело о небезопасных услугах. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Выявленные нарушения повлекли физические и нравственные страдания ребенка, создают реальную угрозу жизни и здоровью посетителей зоопарка, - говорится в сообщении прокуратуры Петербурга.

Напомним, енот покусал малышку 15 августа. У девочки зафиксировали укушенную рану. Вероятно, питомец был не в настроении, поэтому попытался прокусить ухо юной посетительницы. После случившегося маленькую девочку повезли в больницу. Из-за ситуации проверку тогда организовал и Следственный комитет.