Петербургским призывникам запретят выезд из страны за неявку в военкомат

Петербургским призывникам объяснили, что ждет за неявку в военкомат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 октября в Петербурге стартует осенний призыв. В этом году призывники могут получить не только бумажную, но и электронную повестку. Кроме того, она будет отображаться на портале госуслуг. Через семь дней после появления в общедоступном реестре направленных повесток и на госуслугах повестку будут считать врученной. После этого у призывника есть две недели, чтобы прийти в военкомат. Если человек этого не сделает, то ему запретят выезжать за пределы России. Об этом рассказал военный комиссар Петербурга Марат Урмансов.

Но жизнь уклониста усложнит не только это ограничение. За неявку в военкомат призывнику также грозит запрет на регистрацию ИП и на постановку недвижимости на кадастровый учет. Более того, уклонист больше не сможет водить машину, так как его права признают недействительными. Взять кредит у него тоже не получится.

- Те, кто должен был получить повестку, но не получил, сами должны в следующий призыв явиться в военкомат в течение двух недель после старта для уточнения информации, - уточнил военком.