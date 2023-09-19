Трехлетняя девочка обварилась кипятком в Петербурге

Девочку привезли в больницу ближе к ночи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге трехлетняя девочка обожглась кипятком и попала в больницу. Все произошло в Московском районе Северной столицы вечером 17 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малышку привезли в Детскую больницу №1 за пять минут до полуночи 18 сентября. Ее забрали из квартиры на проспекте Космонавтов с термическим ожогом туловища второй степени, - рассказал источник.

Около 11 часов вечера девочка опрокинула на себя горячий чай, когда родители немного отвлеклись. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Но родители отказались от госпитализации, несмотря на самочувствие ребенка. Они забрали малышку домой.

Напомним, машина сбила семилетнего ребенка во дворе дома в Петербурге. Все произошло в Красногвардейском районе. Мальчика госпитализировали в больницу. Он получил травмы средней степени тяжести.