Число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло почти в два раза за неделю

За неделю число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло почти в два раза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда-то коронавирус пугал население, но сейчас многие про него стали забывать. Вот только сама инфекция никуда не ушла. Более того, в Петербурге за последнюю неделю выросла заболеваемость COVID-19. Если в период с 4 по 10 сентября в Северной столице выявили 638 зараженных, то с 11 по 17 сентября их количество перевалило за 1,1 тысячу. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Также выросло и число госпитализаций. На прошлой неделе в больницы Петербурга попали 107 пациентов с коронавирусом, а за неделю до этого - 76 человек. А вот летальных случаев с 11 по 17 сентября не зафиксировали, хотя в период с 4 по 10 сентября вирус унес жизни троих пациентов.

- За неделю с 4 по 10 сентября в Петербурге выздоровело 453 человека, а в период с 11 по 17 сентября - 652 пациента, - добавили в оперштабе.