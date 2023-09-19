В Карелии возбудили дело на девочек, жестоко избивших сверстницу на камеру

Две девочки избили сверстницу. Фото: СОЦСЕТИ

В Карелии расследуют уголовное дело по поводу жестокого избиения школьницы. На девочку напали ее сверстницы. Шокирующие кадры появились в Сети. На них видно, как две девочки повалили третью и начали бить ее руками и ногами. Пострадавшая школьница даже не сопротивлялась. О расследовании сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Карелия.

- Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что драка произошла в городе Пудож в сентябре этого года. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей и подозреваемых. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Петербурге трехлетняя девочка ошпарилась чаем и попала в больницу. Малышка получила ожоги второй степени.