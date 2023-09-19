Центробанк выпустил памятную монету к 250-летию Петербургского горного университета

Три тысячи памятных монет с изображением Петербургского горного университета выпустили в обращение. Фото: пресс-служба Центробанка

Радостная новость для коллекционеров. В обращение выпустили памятную серебряную монету номиналом 3 рубля с изображением Санкт-Петербургского горного университета. Ее выпуск приурочен к 250-летию вуза. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

- На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение главного корпуса Санкт-Петербургского горного университета. Внизу, на фоне декоративного орнамента, напоминающего природный узор на срезах минералов, размещены выполненные рельефом цитата из указа Екатерины II о создании университета «Быть по сему Екатерина», - передает пресс-служба.

На лицевой стороне традиционно разместилось рельефное изображение Государственного герба страны и надписи: «Российская Федерация», «Банк России» и «3 рубля».

Кстати, в тираж выпустили всего три тысячи штук таких монет. Так что коллекционерам придется ее еще поискать.