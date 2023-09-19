Петербуржца задержали за получение страховки в 30 млн рублей обманным путем

В Петербурге задержали находящегося в международном розыске мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали 34-летнего местного жителя, находящегося в международном розыске за особо крупное мошенничество. Как выяснили правоохранители, мужчина в 2017 году обратился в суд Всеволожска Ленобласти с иском. В документе говорилось, что он стал жертвой уничтожения имущества хулиганом. В результате его признали потерпевшим, и страховая компания выплатила ему 30 млн рублей. Вот только позже оказалось, что петербуржец все выдумал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Задержанный предоставил суду заведомо подложный договор, а также копии документов о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. Мужчина попросил признать его потерпевшим с целью оформления страхового случая. На основании судебного решения он впоследствии получил от одной из страховых компаний деньги, - говорится в сообщении ведомства.

Около шести лет мошеннику удавалось скрываться от правоохранителей. Однако 18 сентября полицейские обнаружили его в квартире дома 8 по улице Дыбенко. В скором времени петербуржца передадут инициатору розыска.