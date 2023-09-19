«Осколки поранили ногу и лицо»: Мужчина подорвался на неизвестном снаряде в Ленобласти

Медики отвезли мужчину в больницу на машине скорой помощи. Фото: vk.com/pss_agalatovo

Мужчина подорвался на неизвестном снаряде в деревне Елизаветинка во Всеволожском районе Ленинградской области. Это случилось около 12 часов дня 19 сентября. О случившемся сообщает пресс-служба ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовского сельского поселения.

- В лесу впоследствии детонации неопознанного объекта мужчина получил осколочные ранения правой ноги и лица. К месту происшествия выехал дежурный караул ПСС Агалатово. Пострадавший эвакуирован в карету скорой помощи, - говорится в сообщении ведомства.

Состояние пострадавшего не уточняется. Специалисты будут выяснять, что за объект взорвался в лесу.

Напомним, женщина нашла в своей квартире труп бывшего парня. Он был насмерть заколот ножницами. Оказалось, что это сделал друг пострадавшего. Накануне вечером они вдвоем пришли в гости к знакомой, где все и произошло.