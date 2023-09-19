МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды 20 сентября

МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре 20 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 20 сентября. В среду горожанам нужно быть особенно острожным, ведь в Северной столице поднимется сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

- Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 сентября в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее о приближающейся непогоде рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, кроме сильного ветра, который может привести к подъему воды в реках до одного метра, в Северной столице также ожидается похолодание до 15-17 градусов. Кроме того, в городе пройдут кратковременные дожди.