Дементьев назвал причиной поражений СКА массовые перестановки в составе

СКА уступил в матчах пять раз подряд. Фото: пресс-служба СКА

Агент и хоккейный эксперт Александр Дементьев прокомментировал ситуацию с постоянными поражениями СКА. К причинам случившегося эксперт отнес смену большого количества игроков в межсезонье. Немаловажным фактором специалист назвал объяснение схем и требований тренерского штаба.

- Сам подбор игроков сомнений не вызывает, они все талантливые и мастеровитые. Нужно время, чтобы они смогли притереться друг к другу как коллектив единомышленников вне льда, - отметил Дементьев, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, накануне Глава совета директоров петербургского КХЛ СКА Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера СКА Романа Ротенберга. Медведев заявил, что такого решения не планируется.

Ранее Ротенберг извинился перед болельщиками за череду поражений и пообещал, что следующий матч для хоккеистов станет победным.