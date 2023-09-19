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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:39

Бывшему главному технологу Ленинградского зоопарка дали условный срок по делу о взятке

Бывшего главного технолога Ленинградского зоопарка приговорили к семи годам условно и штрафу в 4,8 млн рублей
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Бывшего главного технолога Ленинградского зоопарка приговорили к семи годам условно по делу о взятке.

Бывшего главного технолога Ленинградского зоопарка приговорили к семи годам условно по делу о взятке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший главный технолог Ленинградского зоопарка отделался условным сроком за получение взятки. Однако суд назначил ему испытательный срок на пять лет и обязал выплатить штраф в более чем 4,8 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно. Также его на восемь лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, - добавили в пресс-службе.

Как установило следствие, главный технолог попросил у индивидуального предпринимателя купить для него фотоаппарат и другие фотопринадлежности. За это мужчина обещал бизнесмену заключить с ним договоры на поставку различных товаров для нужд зоопарка. Тот согласился и приобрел технику на 472 тысячи рублей.

Но технологу этого не хватило, и он попросил предпринимателя заплатить ему еще 500 тысяч рублей. Бизнесмен согласился, но вот только в этот раз он действовал вместе с правоохранителями. В итоге сотрудника зоопарка задержали. Разбирательство по его делу длилось больше двух лет. Вину мужчина признал.