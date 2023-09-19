Ленфильм поздравил актрису и депутата ЗакСа Анастасию Мельникову с днем рождения. Фото: t.me/lenfilmnews

Депутат Заксобрания Петербурга седьмого созыва и актриса театра и кино Анастасия Мельникова отмечает сегодня свой день рождения. 19 сентября заслуженной артистке России исполнилось 54 года. С этим важным событием женщину поздравил Ленфильм.

– Горячо поздравляем Анастасию Мельникову с днем рождения! Коллектив желает ей счастья, здоровья, вдохновения, успехов во всем и, конечно, новых интересных ролей, – написали в пресс-службе киностудии.

В пресс-службе киностудии также отметили, что артистка – настоящий борец за справедливость. Причем как на экране, так и в жизни. Напомним, известность и любовь публике Анастасии принесли такие сериалы, как «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный».

Ранее spb.kp.ru писала, что Анастасия Мельникова перенесла тяжелую болезнь, из-за которой не могла смотреть на себя в зеркало.