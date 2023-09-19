Четыре тысячи семей Петербурга купили новое жилье по соцвыплатам в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге почти четыре тысячи семей приобрели жилье с помощью соцвыплат от города с начала 2023 года. Для этого в Северной столице из бюджета выделили 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Чтобы встать в очередь, нужно прийти в жилищный отдел администрации района по месту регистрации. Город помогает шести категориям очередников: жителям расселяемых коммуналок, семьям с тремя и более детьми, детьми-инвалидами, – уточнили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, получить социальные выплаты могут заемщики и созаемщики по ипотечным кредитам, петербуржцы из «общей» очереди, а также молодые семьи. Всего в 2023 году власти Северной столицы собираются помочь с улучшением жилищных условий более пяти тысячам ячеек общества.

Ранее spb.kp.ru писала, что 1430 семей получили выплаты на расселение коммуналок в Петербурге в 2023 году.