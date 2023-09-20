Минпромторг заявил, что на завод Hyundai в Петербурге претендуют две компании

Судьба петербургского завода решится в ближайшие недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца сентября в Петербурге решат судьбу заводов «Хендая». К середине сентября на них претендуют компании «АГР» и «Автотор» из Калининграда. Сейчас возможные идеи только обсуждают. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга.

– Примут решение о судьбе активов предприятия до конца сентября. Кроме того, обсуждают в министерстве и возможность запуска заводов, – уточнили организаторы.

Важно, что из двух соперников только один – «Автотор» – представил программу по возрождению производства. Так, производить новое поколение авто будут одновременно три предприятия: сборочный завод HMMR в Каменке, а также завод двигателей Hyundai WIA и предприятие в Шушарах.

Ранее spb.kp.ru писала, что два российских дилера хотят купить завод Hyundai в Петербурге. Тогда эксперт предполагали, что судьба петербургского завода решится в ближайшие недели.