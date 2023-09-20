Петербурженка отравилась приготовленным картофелем с мухоморами

Женщину экстренно госпитализировали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Петербурга попала в больницу после опасного ужина. Вечером она приготовила для себя картофель с грибами. Только грибы оказались мухоморами. Петербурженку экстренно отвезли в больницу. Инцидент случился вечером 19 сентября. Об этом пишет «Мойка 78».

- Прибывшие медики забрали пациентку в больницу с пищевым недомоганием. Петербурженка рассказала, что поужинала дома картошкой с грибами, - сообщает издание.

Пациентку забрали из квартиры на Маршала Жукова. Женщину поместили в больницу в отделение токсикологии. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Напомним, в Ленобласти четырехлетний ребенок отравился нейролептиками. Малыш остался с тетей, пока его мама повела в больницу младшего сына-грудничка. Тетя заметила странное поведение мальчика, а потом обнаружила пустой блистер с таблетками. Ребенка отвезли в больницу.