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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 8:36

Четырехлетний малыш отравился нейролептиками в Ленобласти

В Ленобласти четырехлетний малыш отравился таблетками
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка срочно отвезли в больницу.

Ребенка срочно отвезли в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти 19 сентября четырехлетний малыш отравился нейролептиком. Ребенок оставался с тетей, пока мама возила в больницу младшего семимесячного сына. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Родственница заметила, что племянник начал странно себя вести, а увидев пустой блистер от таблеток, вызвала скорую помощь. Малыш находится в реанимации, - рассказал источник.

Напомним, в Петербурге 15-летняя девочка сама пришла в детский приют, сбежав от 23-летнего мигранта-любовника. Спустя время, школьница написала заявление в полицию. Против парня возбудили дело о половом сношении с несовершеннолетней.

А 48-летнего мужчину из Мордовии тоже обвинили в сексе с 15-летней школьницей. Все было по обоюдному согласию, но уголовной ответственности ему избежать не удалось. Пока подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.