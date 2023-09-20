Строительство двух новых линий метро анонсировали в Петербурге

Две новых ветки метро могут появиться в Петербурге. Фото: комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга

Две новые линии метро планируют построить в Петербурге. Обе будут вести в Пушкинский район, а длина их составит 35 километров. Городская комиссия по внесению изменений в Генплан согласовала правки к проекту этого документа.

- Учесть строительство Кировско-Выборгской линии от станции «Проспект Ветеранов» на расчетный срок Генплана. Предусмотреть альтернативный вариант трассировки продолжения Кировско-Выборгской линии метрополитена в Пушкинский район для улучшения транспортного обеспечения города-спутника Южный, - говорится в документе.

Первая линия должна начаться от станции с названием «Витебский проспект». Ее построят недалеко от СКА Арены. От нее ветка пойдет на юг. Согласно плану, следующая станция разместится на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Далее остановка на станции «Центральная усадьба» в Шушарах. Также предусмотрено три станции вдоль Пулковского шоссе и еще одна в районе проектируемого города-спутника Южный.

Вторая ветка будет начинаться от станции «Проспект Ветеранов» и пройдет через аэропорт Пулково к станции «Пулковские высоты» в жилой застройке. При этом в документе не указано строительство станции в самом аэропорте. Конечной на этой линии станет «Экспофорум».