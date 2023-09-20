Заброшенный особняк Брусницыных в Петербурге отреставрируют к 2027 году

Особняк Брусницыных отреставрируют по решению суда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Особняк Брусницыных, который находится на Кожевенной линии, 27 в Петербурге признан памятником архитектуры федерального значения, но уже несколько лет заброшен. В нем нет света и отопления, кровля протекает, а ценные интерьеры разрушаются. Несколько лет комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) добавился реставрации здания. И вот суд обязал собственников привести объект в нормальное состояние. На все работы им выделили четыре года. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Еще в 2017 году КГИОП утвердил охранное обязательство для собственников. Предполагалось, что правообладатели проведут работы по консервации, в том числе первоочередные противоаварийные работы, разработают и согласуют проект реставрации как особняка, так и ограды и сада. Привести в порядок здание должны были еще до июля 2022 года. Однако работы так и не были выполнены, - отметили в КГИОП.

Сейчас собственникам дали время на эти же работы до конца 2027 года. Если решение суда не выполнят, то им придется платить неустойку в 50 тысяч рублей за каждый месяц просрочки.